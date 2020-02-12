В каком состоянии борец, сломавший шею на турнире в Санкт-Петербурге

У пострадавшего есть положительная динамика, он в сознании.

Стали известны подробности о состоянии борца Пайзутдина Алиева, сломавшего шею на турнире, передает zakon.kz со ссылкой на sport-express.ru.

Тренер Каир Закиев, подопечный которого сломал шею на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге, сообщил, что у него нет разрыва спинного мозга, но - сцепившийся вывих позвоночника.

— Осложненный двусторонний сцепившийся вывих позвоночника, линейный перелом дужки другого позвоночника, — привел слова Закиева телеканал "360". — Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают.

У пострадавшего есть положительная динамика, он в сознании. Говорить не может, так как под аппаратом.

Но он общается. Все осознает. Мать здесь. Мать мы настроили, чтобы она не плакала, - сказал тренер.

На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге, борец из Дагестана во время приема на руку проводимым сопернику, неблагополучно приземлился и сломал шею. Ранее сообщалось, что у него парализованы руки и ноги. Врачи дают неутешительные прогнозы. Все зависит от организма. Может, только руки будут двигаться, а может, нет.



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