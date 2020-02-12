Data-центр за 25 млн долларов возводят в селе ЗКО

Озвучена информация, что воспользоваться услугами центра смогут не только казахстанцы, но и жители дальнего и ближнего зарубежья.

В селе Белес района Байтерек ЗКО строят Data-центр за 25 млн долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщил аким района Байтерек Асхат Шахаров, в Data-центре будут размещены виртуальные данные. Он также будет обслуживать интернет-платформы.

Сейчас идет строительство центра, его планируется закончить к концу года. На строительстве объекта в данный момент работает 40 человек, из них 30 работников из села Белес, - рассказал Асхат Шахаров.

Стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов. Строит его компания из Китая, за счет частных инвестиций.

Озвучена информация, что воспользоваться услугами центра смогут не только казахстанцы, но и жители дальнего и ближнего зарубежья.

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