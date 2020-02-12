Для замены прав онлайн потребуется меньше документов

А справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат.

Список документов при замене водительских прав онлайн сократится. Об этом стало известно на очередной встрече с цифровыми комиссарами, передает zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что вопрос комиссаров, озвученный на прошлой встрече, о необходимости распечатки электронного заявления на замену водительского удостоверения и электронного чека об оплате госпошлины, был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК).

Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2 квартале уже изменят бизнес-процесс. Подав заявку на замену прав онлайн, человеку не нужно будет распечатывать саму заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа, - отметил Аскар Жумагалиев.

Министр пояснил, что после внесения МВД РК изменений в стандарты, казахстанцам потребуется только удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОНе.

На встрече также присутствовал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев. Цифровые комиссары задали ему вопросы и озвучили свои предложения, касающиеся электронного паспорта здоровья, прикрепления к поликлинике, возможности просмотра через eGov платежей ОСМС и т.д.

Олжас Абишев рассказал о планируемой отмене 5 справок: справки из психоневрологической, наркологической, противотуберкулезной организаций, о допуске к управлению транспортным средством, о прохождении предварительных обязательных медосмотров.

После того, как ряд государственных органов, которые требует эти справки, проведут необходимые работы в своих системах, чтобы получать данную информацию в автоматическом режиме, эти справки перестанут существовать. Это план текущего года, - пояснил Абишев.

Вице-министр также сообщил, что справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат. Это означает, что их можно будет распечатать через портал eGov, и в ней отобразятся результаты пройденных в течение года медосмотров.

Все замечания и предложения, озвученные цифровыми комиссарами, вошли в протокол встречи и приняты в работу. О результатах принятых мер Аскар Жумагалиев пообещал рассказать уже на следующей встрече.

Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития была создана специальная группа "Цифровых комиссаров", в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг.

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