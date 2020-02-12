Экс-начальник управления ФСИН застрелился в суде после приговора

Обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие устанавливаются.

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Он находился под подпиской о невыезде.

- В Чертановском суде, действительно, произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание <...> совершил самоубийство, - сказали в пресс-службе суда.

Обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие устанавливаются.

Наказание Свиридову было назначено ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима.

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