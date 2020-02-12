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Galaxy S20 с революционной камерой: открыт предзаказ в Казахстане

Первые обладатели новинок по предзаказу получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Фото : -12 февраля 2020, 18:15

Samsung представляет новую серию Galaxy S20, в корне меняющую представления о создании контента.

Пользователей ждут:

Кадры сверхвысокого качества: камеры Galaxy S20 обладают сверхвысоким разрешением: 108МП (S20 Ultra) / 64МП (S20, S20+). S20 Ultra может динамически переключаться между режимами 108 МП и 12 МП.

Супер-зум: Space Zoom – комбинация гибридного оптического зума и зума с супер-разрешением, основанным на ИИ, – позволяет сделать качественный снимок, даже если вы находитесь далеко от объекта. Используйте 30-кратный зум на Galaxy S20 и Galaxy S20+ или революционное решение Super Resolution Zoom на базе ИИ в Galaxy S20 Ultra, чтобы приблизить объект съемки до 100 раз без потерь в качестве.

Невероятный гейминг: дисплей с высокой частотой 120 Гц позволяет геймерам наслаждаться суперплавным игровым процессом. Быстрый процессор, огромная оперативная память, аудио от AKG и программа Game Booster оптимизируют настройки для максимальной производительности.

Samsung Pay: в Казахстане запущено открытое бета-тестирование сервиса Samsung Pay для совершения быстрых и безопасных платежей везде, где принимаются обычные банковские карты. Смарт часы Galaxy Watch будут поддерживать Samsung Pay с марта 2020 года.

С 12 февраля по 9 марта в Казахстане можно сделать предзаказ смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Первые обладатели новинок по предзаказу получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds+.

В Казахстане Galaxy S20 будет доступна в партнерских сетях в следующих цветах. Galaxy S20: Космический серый, Небесно-голубой и Aура Red. Galaxy S20+: Космический серый, Небесно-голубой, Космический черный и Аура Red. Galaxy S20 Ultra: Космический серый и Космический черный.

Подробности на сайте Samsung.kz.


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