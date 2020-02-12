Депутаты и судьи планируют провести изменения в процедурах рассмотрения гражданских дел

На сегодняшний день в Мажилисе рассматривается законопроект, который практически реформирует деятельность суда в аспекте гражданского судопроизводства.

Есть категория гражданских дел с излишними и несвойственными актами, которые необходимо упрощать. Об этом на заседании рабочей группы депутатов Мажилиса в столичном суде сообщил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов, передает корреспондент zakon.kz.

- На сегодняшний день рассматривается третий этап поправок в ГПК непосредственно относится к тому, чтобы было влияние на качество судебных актов, которые рассматриваются. Есть категории гражданских дел, когда с момента принятия в производство и до момента оглашения вердикта возникает очень много несвойственных и ненужных судебных актов. Мы сейчас это упрощаем. Самая главная панацея проекта – мы хотим дать активную роль непосредственно судьям, — сказал Таймерденов.

Он напомнил, что в 2018 и в 2019 годах были проведены два этапа внесения изменений в гражданско-процессуальное законодательство.

- Можно сказать, что за второе полугодие 2019 года мы реально ощутили, что снизилась нагрузка на судей местных судов. Это большая помощь. Из инициированных Верховным судом 16 законопроектов 9 уже приняты, — уточнил глава судебной коллегии по гражданским делам.

В свою очередь депутат Мажилиса Светлана Бычкова подчеркнула, что подобные новшества должны обсуждаться с обществом и с теми, кто будет применять этот закон на практике.

- В Мажилисе мы ведем работу по внедрению современных форматов работы судов и сокращению судебных издержек и процедур. Такой законопроект практически реформирует во многом деятельность суда в аспекте гражданского судопроизводства. Поэтому он должен обсуждаться с обществом и с теми, кто будет применять этот закон профессионально. Поэтому уже на протяжении нескольких месяцев проводим выездные заседания, чтобы обсуждать на таких встречах и обмениваться мнением, — сказала Бычкова.

На сегодняшний день, по ее словам, проведено 15 заседаний рабочей группы, однако у депутатов возникают дополнительные вопросы, которые должны быть обсуждены и согласованы непосредственно с судьями.

- Но мы хотим, чтобы законопроект был максимально проработан, и увидеть, как он воспринимается судьями, которые будут применять его на местах. Чтобы мы адаптировали к условиям работы. К тому же у депутатов в процессе возникают вопросы, которые необходимо обговаривать с практиками, — объяснила Бычкова.

Как уже сообщалось ранее, обсуждаемый законопроект представляет собой третий пакет поправок в ГПК. Отмечается, что его действие неизбежно отразится на качестве окончательного судебного решения. При поддержке правительства Верховным судом предложено изменить подходы к разрешению дел и содержанию принципа состязательности процесса.

Судьи Верховного и столичных судов рассказали о предлагаемой законопроектом обновленной модели роли суда в гражданском процессе, его праве по собственной инициативе принимать любые предусмотренные законом меры по выяснению обстоятельств дела и проверке обоснованности доводов сторон.

Речь также шла о праве суда рассматривать отдельные вопросы без вызова сторон, в том числе продлении и восстановлении процессуальных сроков и индексации присужденных денежных сумм, процессуальном регулировании статуса медиатора и механизма медиации в гражданском процессе, проведении медиации судьями и процедуры утверждения соглашения о медиации.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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