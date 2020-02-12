Песков ответил на обвинения Эрдогана

Президент Турции утверждал, что российские и сирийские военные наносят удары по мирным жителям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогона, который обвинил российские и сирийские войска в атаке по мирным жителям, передает zakon.kz.

Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, - цитирует Пескова ТАСС.

Также он назвал обстановку в Идлибе "весьма напряженной" и "вызывающей обеспокоенность". Также прессек подчеркнул, что Кремль по-прежнему придерживается сочинских договоренностей".

- В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе. Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов, - утверждает Песков.

12 февраля Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нанесении ударов по мирным жителям в провинции Идлиб.

- Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом (президента Сирии Башара Асада – прим. ред.) и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию, - заявил Эрдоган.

10 февраля пять турецких военных погибли в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.

За последние две недели Турция фактически удвоила свой контингент в провинции Идлиб и продолжает его наращивать. О том, что Турция не покинет Сирию и собирается укреплять пункты, президент Эрдоган заявил 4 февраля. Также глава Турции пообещал, что «Сирия заплатит высокую цену» за убитых турецких солдат.

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