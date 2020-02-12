Как решаются гражданские споры в судах Сингапура и США

Так, например, за рубежом представители различных НПО могут вносить свои предложения или заключения в суде в вопросах, связанных с воспитанием или исправлением несовершеннолетнего.

Ректор академии правосудия Зауреш Баймолдина рассказала, как в Сингапуре и США решают гражданские споры в судах, передает корреспондент zakon.kz.

- Мне довелось изучать опыт Сингапура в части медиативных органов. Там нужна мощная поддержка со стороны государства. Эта поддержка была в Сингапуре и у них примирительные процедуры пошли на ура. Есть ряд преимуществ. Один из них – исчерпывается конфликт. Ведь при вынесении решения суда у нас конфликт остается. Он не исчезает. Примирительная процедура, как раз направлена на то, чтобы не просто решить спорный вопрос, а именно исчерпать конфликт, — сказала на заседании рабочей группы депутатов Мажилиса в столичном суде Баймолдина.

Такой подход, по ее словам, помогает людям привыкать к более цивилизованному способу решения спорного вопроса, что в свою очередь повышает их правовую грамотность.

- В том же Сингапуре по ряду споров обязательно предусмотрена медиация. Без этого они не попадают в суд. Огромный центр мы посещали. Они занимались вопросами защиты прав потребителей. Большой круг гражданских дел. Кстати, это приводит к тому, что суды разгружаются, — добавила ректор академии.

Также она обратила внимание присутствующих на заседании к опыту США, где также не первый год применяется понятие многодверных судов.

- Очень трудно было сразу понять, потому что мы даже близко к этому не были. Многодверный суд у них означает, что суд у них предназначен не только, чтобы решать споры и рассматривать дела. Они вначале встречаются, стараются примирить эти стороны, а только потом разрешается дело в судебном процессе, — сказала глава академии в ходе заседания.

Кроме того, по ее словам, в вопросах, связанных с семейными спорами активно привлекаются представители неправительственных организаций, которые имеют возможность дать свое заключение в суде.

- Другой хороший метод, на который обратили внимание, особенно по семейным делам. Очень много различных организаций НПО. Различные организации психологов, различные организации системы здравоохранения, образования и так далее. Где-то насчитали таких 15-16 организаций. Они все решают вопросы, связанные с воспитанием и исправлением несовершеннолетнего. Таким образом, они могут вносить в суд свои какие-то предложения и заключения, — отметила Зауреш Баймолдина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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