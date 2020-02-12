В Алматинской области бизнесмены приобрели 30 квартир для очередников

Представители компании ТОО "Eneverse Kunkuat" уже подарили городу Капшагай 250 млн тенге на реализацию социальных проектов. На эти средства и были приобретены 30 квартир для социально уязвимых слоев населения города.

30 сертификатов на получение квартир вручил сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов жителям города Капшагай. Среди получателей многодетные семьи, дети-сироты и инвалиды І, ІІ группы. Квартиры в строящемся по программе "7-20-25" жилом комплексе "Teniz Towers" за счет собственных средств приобрело ТОО "Eneverse Kunkuat" в лице бизнесменов Болата Абилова и Ораза Жандосова. Напоминаем, ранее данная компания ввела близ Капшагая солнечную электростанцию на 100 МВт, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Выступая с поздравительной речью, Амандык Баталов отметил, что в области проводится большая работа по обеспечению населения доступным жильем, при этом поддержку оказывают и меценаты региона:

- Политика Елбасы, которую сейчас продолжает Президент страны Касым-Жомарт Токаев, все реализуемые в стране социальные программы в первую очередь направлены на повышение благосостояния населения. С этой целью в Алматинской области проводится большая работа. Благодаря принимаемым мерам по итогам прошлого года на 4,5% обеспечен рост объема валого регионального продукта, достигший 3 трлн. тенге. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения доступным жильем очередников из социально уязвимых слоев населения. Жилье возводится зза счет бюджетных средств, свой вклад в общее дело вносят и наши земляки-меценаты. В прошлом году в области введено 894 тыс. кв.м жилья, что на 25% больше, чем в 2018 году. Благодаря государственным жилищным программам "Нұрлы жер", "7-20-25" и "Бақытты отбасы" собственным жильем обеспечены 2443 семьи, из них 1779 семей – социально уязвимые и многодетные. В целом, если в прошлом году в области на поддержку многодетных и малообеспеченных семей было выделено 40 млрд тенге, то в этом году в бюджет заложено уже 59 млрд тенге. А сегодня мы вновь являемся свидетелями того, как бизнесмены, реализующие крупные инвестиционные проекты в нашей области, за счет собственных средств приобрели 30 квартир для многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. Это важное и радостное событие для всех нас. Пусть в ваших новых квартирах всегда царят мир, уют, счастье и достаток, пусть крепнет наше единство, дружба и согласие, - подытожил А.Баталов, выразив бизнесменам благодарность за оказанную поддержку.

С поздравительной речью выступили и сами меценаты Болат Абилов и Ораз Жандосов.

- Cегодня для нашей компании важный день. Мы очень рады, что дарим вам 30 квартир в новом доме. Пусть эти квартиры принесут вам только радость, добро и достаток. Будьте счастливы, - сказал Б.Абилов.

В свою очередь О.Жандосов добавил, что благотворительное мероприятие стало возможным благодаря реализации проекта по строительству солнечной электростанции, которая была возведена близ Капшагая в сентябре прошлого года:

- Благодаря поддержке руководства области, акимата города Капшагай солнечная электростанция успешно работает. Ее работа позволила нам осуществить эту хорошую задумку, ради которой мы сегодня все собрались, - отметил О.Жандосов.

Затем аким области вместе с бизнесменами провели торжественную церемонию вручения сертификатов от квартир в новом 70-ти квартирном жилом доме, строящемся по программе "7-20-25".

Напоминаем, что компанией ТОО "Eneverse Kunkuat" была построена и введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Тогда представители компании подарили городу Капшагай 250 млн. тенге на реализацию социальных проектов. На эти средства и были приобретены 30 квартир для социально уязвимых слоев населения города.

От имени капшагайцев выступили председатель общественного объединения "Қамқор жүрек" Ляззат Салыкова и многодетная мать Светлана Кеулимжаева, которые, сердечно поблагодарив за оказываемую поддержку, поздравили присутствующих с будущим большим новосельем, которое, к слову, состоится уже в мае. Именно на это время запланирована сдача жилого комплекса "Teniz Towers".

- Я мать семерых детей, обладательница почетной подвески "Алтын алқа". С 2008 года стою в очереди на жилье из государственного фонда. И вот наконец моя семья обретет собственное жилье. Это большая радость для меня. От имени многодетных матерей от всего сердца благодарю всех за заботу и внимание, желаю всем мира, добра и благополучия, - сказала многодетная мать С.Кеулимжаева.

- В нашем государстве делается немало для поддержки людей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот. Хочется отметить, что город Капшагай и Алматинская область в целом находятся в первых рядах в вопросе успешной реализации важнейших социальных программ. Это очень радует меня. Думаю, что сегодняшнее радостное событие, благодаря которому у вас появится свое жилье, навсегда останется в памяти каждого из вас. Пусть в ваших дома всегда будем много добра и радости. Огромная благодарность тем, кто понимает и поддерживает уязвимые слои населения, - подчеркнула Л.Салыкова.

Как было отмечено, строительство жилого комплекса "Teniz Towers" было начато в ноябре 2019 года, подрядная организация - ТОО "Дрифт Групп". Комплекс представляет собой пятиэтажный 70-квартирный дом, включающий 16 однокомнатных, 40 двухкоматных и 14 трехкомнатных квартир общей площадью 3915,2 квадратных метров. При этом важно сообщить, что в целом на 2020-2021 гг. в городе Капшагай намечается строительство пяти пятиэтажных жилых домов на 200 квартир (ЖК "Капшагаймаржаны", застройщик ТОО "Дифтгрупп"). По программе "7-20-25" приняты в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома на 54 квартиры в жилом комплексе "Balsu-Lux". Кроме того, по программе "Нұрлы жер" в марте этого года завершится строительство 30-ти квартирного жилого дома, ведется строительство одного арендного и двух кредитных 50-ти квартирных жилых домов.

Рабочая поездка акима Алматинской области в городе Капшагай продолжилась ознакомлением с ходом строительства жилого комплекса "Balsu-Lux", возводимого по программе "7-20-25". Строительные работы, начатые в апреле 2017 года, осуществляет подрядная организация ТОО "Термомакс". Как сообщил генеральный директор компании Айбар Субалов, на сегодняшний день завершен І этап строительства - это 3 дома на 54 квартиры, продолжается реализация ІІ-го этапа - возведение двух домов на 36 квартир. Все работы планируется завершить в декабре этого года. Комплекс будет включать в себя по 30 одно-, двух и трехкомнатных квартир общей площадью 6687,0 квадратных метров. Дома отличаются интересным дизайном, хорошей планировкой квартир и использованием высококачественных современных стройматериалов.

Амандык Баталов поручил своему заместителю Батыржану Байжуманову проработать вопрос заключения договора с данной компанией на строительство дома для медиков и педагогов.

- Очень хорошие качественные дома. Такие дома можно строить в любом районе области. На первом этапе нужно проработать вопрос строительства такого дома в Талдыкоргане в рамках нашего плана по обеспечению врачей и учителей жильем с целью решения вопроса дефицита кадров, - сказал А.Баталов.

Кроме того, А.Баталов посетил административное здание ГУ "Отдел занятости и социальных программ г.Капшагай", где расположено 12 организаций, включая НПО. Аким области ознакомился с работой центра для детей с ограниченными возможностями, встретился с представителями общественных объединений инвалидов "Қапшағай Самға" и "Қамқор жүрек". Председатель ООИ "Қамқор жүрек" Ляззат Салыкова рассказала об успехах и достижениях общества, реализуемых и запланированных проектах, а также положительно отметила поддержку, оказываемую местными исполнительными органами в рамках реализуемых государственных программ.

- Вы, ваша доброта, любовь к жизни и огромное трудолюбие – пример для молодежи и для всех в целом. Мы со своей стороны будем продолжать оказывать вам всю необходимую поддержку, - сказал А.Баталов.

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