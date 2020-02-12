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Газопровод "Сила Сибири – 2" может пройти по Казахстану

В дальнейшем его могут присоединить к газопроводной системе "Запад – Восток" в КНР.

Фото : -12 февраля 2020, 19:30

12 февраля в рамках рабочего визита в Москву Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев встретился с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Кроме того, министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири – 2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток" Китайской Народной Республики.

Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.


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