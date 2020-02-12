Мирные собрания должны проходить не на окраине: концепцию закона презентовал МИОР

Будет учитываться инфраструктурная развитость места, возможность достижения целей мирных собраний, удобство организации, доступность транспортных средств, возможность использования объектов инфраструктуры - МИОР.

Митинги, акции протеста и другие мирные собрания должны проходить в местах, куда участникам будет просто добраться и где они смогут использовать имеющуюся инфраструктуру. Министерство информации и общественного развития презентовали сегодня Концепцию нового закона "О мирных собраниях", передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент все мирные собрания регламентируются законом от 1995 года, в котором есть масса недоработок. Например, исключительным правом на установление порядка проведения митингов наделялись маслихаты. В итоге, правила в стране везде разные. И если в столице депутаты ограничились установлением мест для проведения мирных собраний, то в других регионах установлены отдельные правила и требования по дополнительному регламентированию проведения митингов.

Концепция закона предлагает принять несколько основных положений. Среди них - внедрение базовых принципов в законодательство мирных собраний: ненасильственных характер, законность, обеспечение госбезопасности, общественного порядка, охрана здоровья, защита прав и свобод других лиц и добровольное участие.

- Включение в проект законно-понятийного аппарата. Одним из недостатков действующего закона является отсутствие четкого регламентирования форм мирных собраний. Мы предлагаем установить понятийный аппарат. Это позволит сформировать ключевые понятия: мирное собрание, митинг, пикетирование, демонстрация, шествие, и разграничить их между собой, - сообщил вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин.

Кроме того, МИОР предлагает закрепить в законе статус ""правовая обязанность организаторов, участников и журналистов" мирных собраний. Это позволит определить требования к лицам, которые могут быть участниками и организаторами мирных собраний.

- МИОР примет правила действия журналистов присутствующих на мирных собраниях, форум отличительных знаков. Для организаторов также будет принята форма отличительных знаков. Также в законе предусмотрены компетенции органа в области СМИ, по взаимодействию с гражданским обществом, местных представительных органов, местными исполнительными органами, - продолжил Есин.

Что же до определения специальных мест для проведения мирных собраний, то здесь, по словам спикера, главный принцип уже озвучен президентом – "не на окраине города".

- Будет учитываться инфраструктурная развитость места, возможность достижения целей мирных собраний, удобство организации, доступность транспортных средств, возможность использования объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил безопасности организаторов и участников мирных собраний и других лиц. Подразумевается, что места будут определены в центральных частях и будут соответствовать правилам безопасности. Введение спец мест повысит культуру проведения мирных собраний, обеспечит доступность для свободы выражения мнения, обеспечит безопасность, - сообщил он.

Уведомительный порядок будет работать только для мирных собраний численность до 250 человек. Если же, организаторы ожидают большего количества участников, то придется отправить запрос.

- В случае отсутствия ответа МИО о проведении мирного собрания, будет считать согласованным по умолчанию. Предусмотрено право предоставления альтернативного места для проведения мирного собрания. Внедрение регламентированного порядка будет предусмотрено для шествия, демонстрации, митингов и собраний при участии более 250 человек в определенном месте. В данном случае потребуется согласование с местным исполнительным органом, - пояснил вице-министр.

При этом, в Концепции говорится об установлении конкретных сроков рассмотрения, требованиях к содержанию уведомлений и заявлений, форме извещения организаторов о принятии решения.

По мнению МИОР, эти поправки позволят избежать конфликтных ситуаций между сторонами и внесут ясность в отношения

- Вводится институт агитации и проведения мирных собраний. Регламентируются права организаторов на агитацию по проведению мирных собраний по средствам СМИ, соцсетей, мессенджеров, после истечения сроков рассмотрения уведомлений или получения согласования в МИО, - продолжил Есин.

Кроме того, МИОР установил "исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний". Теперь отказ должен быть мотивированным и обоснованным.

Помимо этого, законодатель предлагает пересмотреть размер штрафных санкций установленных в УК РК, КоАП.

В заключении своей речи, Есин отметил, что одобрение Концепции и принятие законопроекта позволит обеспечить правовую основу на проведение мирных собраний, и общественно-политическую стабильность в связи с реализацией прав граждан на проведение мирных собраний.

Концепция законопроекта на сайте "Открытого Правительства".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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