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Вспышка коронавируса может быть опасной для мировой экономики

Коронавирус может нанести довольно серьезный удар в краткосрочной перспективе, но воздействие вируса может быть относительно незначительным в перспективе долгосрочной.

Фото : Kmetro012 февраля 2020, 20:19

Коронавирус негативно скажется на росте мировой экономики. Об этом заявил глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, сообщает zakon.kz.

Он говорит, что преждевременно делать какие-либо выводы о влиянии вируса, однако его воздействие на экономику будет ощущаться как по прямым, так и по косвенным каналам, пишет Вести.Ru.

Махлуф, который также является членом Совета управляющих Европейского центрального банка, отметил, что распространение коронавируса усиливает уже существующие неопределенности и риски на глобальном уровне, что может привести к негативному краткосрочному шоку роста.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший управляющий ЦБ Ирландии Филипп Лэйн на том же мероприятии рассказал, что он ожидает, что коронавирус может нанести довольно серьезный удар в краткосрочной перспективе, но воздействие вируса может быть относительно незначительным в перспективе долгосрочной.


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