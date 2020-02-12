Президент принял министра индустрии и инфраструктурного развития
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.
Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: "Нурлы жер", "Нурлы жол" и Программы индустриализации.
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.
Касым-Жомарту Токаеву также доложили о мерах по развитию транспортной отрасли, реконструкции автомобильных дорог и реализации инвестиционных проектов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по качественной реализации государственных программ.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!