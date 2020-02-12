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Президент принял министра индустрии и инфраструктурного развития

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.

Фото : Акорда12 февраля 2020, 20:21

Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана был проинформирован о реализации трех государственных программ: "Нурлы жер", "Нурлы жол" и Программы индустриализации.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам жилищного строительства, в том числе решению проблем обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, молодежи.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о мерах по развитию транспортной отрасли, реконструкции автомобильных дорог и реализации инвестиционных проектов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по качественной реализации государственных программ.


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