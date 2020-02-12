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Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова

Президент указал на важность принятия мер по недопущению роста цен на продукты питания.

Фото : Акорда12 февраля 2020, 20:24

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима о социально-экономическом развитии Костанайской области и реализации поручений Президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Архимед Мухамбетов доложил о положительных темпах строительства жилья в регионе, в том числе для социально уязвимых слоев населения, проводимых мерах по поддержке многодетных семей, а также реализуемых значимых индустриальных проектах по выпуску специальной техники и автомобилей.

Президент указал на важность принятия мер по недопущению роста цен на продукты питания, а также поручил ускорить работу по завершению реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.


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