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В прокуратуре Шымкента проведен ряд кадровых перестановок

Новые должности получили четыре человека.

Фото : shymkent.prokuror.gov.kz12 февраля 2020, 20:40

В прокуратуре города Шымкент произошли кадровые перестановки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность первого заместителя прокурора города Шымкент назначен Сейдалиев Нуржан Акыпбекович.

Сейдалиев Н.А. родился 27.01.1973г. в селе Кенесшил Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 16 лет.

Последнее место работы - прокурор Аль-Фарабийского района города Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность прокурора Аль-Фарабийского района города Шымкент назначен Хандиллаев Канторе Мырзанович.

Хандиллаев К.М. родился 03.02.1978г. в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 20 лет.

Последнее место работы - прокурор Каратауского района города Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года прокурором Енбекшинского района города Шымкент назначен Мыктыбек Талгат.

Мыктыбек Т. родился 13.04.1975г. в городе Шымкент, Чимкентской области.

Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави.

Стаж службы в органах прокуратуры 20 лет.

Последнее место работы - начальник управления прокуратуры города Шымкент.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12.02.2020 года на должность прокурора Каратауского района города Шымкент назначен Айтишев Досымхан Аскербекович.

Айтишев Д.А. родился 24.09.1974г. в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Окончил юридический факультет Казахского гуманитарно-юридического университета.

Стаж службы в органах прокуратуры 12 лет.

Последнее место работы - заместитель прокурора Каратауского района города Шымкент.


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