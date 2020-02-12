Уведомительный порядок митингов или разрешительный? Эксперты обсудили закон "О митингах"

Причины отказа в проведении митинга: военное и чрезвычайное положение; проведение антитеррористических мероприятий; в случае если лицо призывает против конституционного строя и так далее.

Генеральная прокуратура против уведомительного порядка проведения мирных собраний, если заявленных участников больше 100 человек. Об этом сообщил представитель надзорного органа на презентации Концепции законопроекта в министерстве юстиции, сообщает корреспондент zakon.kz.

В Концепции сказано, что уведомительный порядок будет работать только для мирных собраний численность до 250 человек. Если же организаторы ожидают большего количества участников, то придется отправить запрос

- Непонятно почему 250. Откуда это? Если в двух или трех местах одновременно, в небольшом населенном пункте соберутся по 250, потом объединятся. Просто силы правопорядка не смогут предотвратить. И ситуация в Кордае показала, от том, "что может – от авт.) небольшое количество полицейских. Мы думаем, что достаточно по уведомительному порядку не более 100 человек. Но это надо обсуждать. 250, нам думается, что с потолка взято, - сказал прокурор.

Заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Аслан Тукиев, в свою очередь, напомнил инициаторам законопроекта (МИОР РК), что глава государства поручил перейти на уведомительный порядок. Но из Концепции непонятно, сделано ли это.

- Мы все-таки переходим на уведомительный порядок. Или рассматриваем уведомление как форму инициации разрешительной процедуры? – спросил он.

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Член межведомственной комиссии от министерства информации и общественного развития пояснил, что "базово закон говорит об уведомительном порядке". В нем лишь расписывается какие документы должен организатор сдать для того, чтобы местный исполнительный орган рассмотрел их на предмет соответствия мирного собрания целям самого мирного собрания.

- На наличие нарушений законодательства. Или если организатор просит провести митинг в каком-то месте, но это место уже ранее было занято другими субъектами. И для этого уведомление рассматривается. И если выяснится эти категоричные вещи, то МИО обязан в этот срок предложить другое специализированное место для организатора. Или написать, что ваша цель не соответствует требованиям Конституции и закона и отказать ему, - ответил представитель МИОР РК.

Причины для отказа в проведении митинга будут четко расписаны, пообещали в министерстве. В основном это: военное и чрезвычайное положение; проведение антитеррористических мероприятий; в случае если лицо призывает против конституционного строя, территориальной целостности, к разжиганию расовой, религиозной, сословной или иной розни. Если лицо при заполнении предоставил недостоверные сведения, сделал ошибку при заполнении формы. Или де если организатор уже привлекался к административной или уголовной ответственности за разжигание.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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