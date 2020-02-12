Рабочий погиб при взрыве газового баллона в Павлодарской области

Дом, где произошло ЧП, не подлежит восстановлению.

Взрыв газового баллона произошел в частном доме в селе Каратомар Баянаульского района. В результате ЧП погиб рабочий, устанавливавший в доме натяжные потолки, сообщает zakon.kz.

Погибшему Н. Кабдуалиеву было 30 лет. У него остались супруга и трое детей, проживающие в селе Баянаул.

- Руководство области выражает соболезнования семье погибшего, - говорится в сообщении пресс-службы акима Павлодарской области со ссылкой на акимат Баянаульского района.

Никто из остальных пятерых рабочих, проводивших ремонт в доме, не пострадал. Легкие ожоги получила хозяйка дома. Она в госпитализации не нуждается. Другие члены семьи не пострадали.

Дом, где произошло ЧП, не подлежит восстановлению. Его владельцы временно размещены в доме ТОО "МТС Жайма". В последующем семья получит постоянное жилье.

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