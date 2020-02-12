В Мангистауской области в этом году реализуют 17 инвестпроектов

На общую сумму в 3,9 млрд.тенге планируется ввести в эксплуатацию 3 проекта

К 2020 году в различных отраслях экономики планируется ввести эксплуатацию 17 проектов на сумму 111,0 млрд.тенге. В результате планируется создание более 1200 рабочих мест. Об этом сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов на отчетной встрече с населением региона, сообщает zakon.kz.

Самые важные проекты, запланированные на 2020 год, это:

1. туристически-гостиничный комплекс в районе теплого пляжа на территории города Актау;

2. птицефабрика в Тупкараганском районе;

3. производство электроэнергии ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" на базе малых газопоршневых электростанций;

4. производство полипропиленовой упаковки;

5. мини-завод по переработке сахарного сырья и производству на его основе сахарного песка и навата.

На территории СЭЗ "Морпорт Актау" зарегистрировано 30 организаций, в том числе 10 компаний с участием иностранного капитала, включая 1 транснациональную компанию (Тенарис). На сегодняшний день на данной территории создано более 1500 рабочих мест. Работают 18 предприятий.

В 2019 году запущен проект по производству гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии – ТОО "Satex Chemie".

К 2020 году на общую сумму 3,9 млрд.тенге планируется ввести в эксплуатацию 3 проекта с созданием 247 новых рабочих мест. Они:

1. производство стальных изделий ТОО "сталелитейный центр" (стоимость проекта - 871 млн.тенге), 15 рабочих мест);

2.производство полипропиленовой упаковки ТОО "PERAPLASTIC SEZ". (стоимость проекта-2,8 млрд. тенге, 200 рабочих мест);

3. производство полимерной упаковки (тары) ТОО "Достык-Полимер Плюс" (стоимость проекта - 295 млн.тенге), 32 рабочих места).

С целью продолжения работы по увеличению объемов инвестиций с начала года проведены встречи с потенциальными инвесторами из более чем 10 стран мира, Великобритании, Китая, Германии, ОАЭ, Швейцарии, Италии, Франции, Туркменистана, России и др., в которых инвесторы проявили заинтересованность в реализации проектов в таких отраслях экономики, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, городская инфраструктура и др.

17-18 мая 2019 года в рамках "Астанинского экономического форума" Мангистауская область совместно с "Международным финансовым центром Астаны" провела международный инвестиционный форум "Global Silk Road Mangystau invest 2019". В ходе встречи были подписаны меморандумы по работе с инвесторами на принципах международного права и международного финансового центра Астаны.

По итогам форума с инвесторами в Мангистауской области инвестировано 2,2 млрд.долларов США. Достигнута договоренность о реализации 4 инвестиционных проектов. В частности:

- Строительство завода по производству олефинов и метанола;

- Строительство логистического центра;

- Строительство чугунного завода на базе Бескемпирского месторождения;

- Строительство комплекса по переработке углеводородного сырья.

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