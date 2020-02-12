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Пешеход с рулем в руках "ездил" по автомобильной дороге

Возможно, случай произошел в России.

Фото : Кадр из видео12 февраля 2020, 22:16

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина, в неадекватном состоянии, держа в руках руль от автомобиля, прогуливается по автодороге, передает zakon.kz.

"Водитель" активно рулил и создавал имитацию переключения скоростей несуществующей коробкой передач. На кадрах видео, можно наблюдать как к нему подъезжают двое мужчин, и на их просьбы "припарковаться" он отвечает: "такси, поехали"!

Можно предположить, что дело происходит в России. Один из снимающих произносит фразу: "Его надо оформить по 12 - 15 - 4".

Статья 12.15 КоАП РФ: Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Пункт 4: Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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???? без слов

Публикация от Kris P Brothers (@kris_p_brothers_official) 12 Фев 2020 в 7:53 PST


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