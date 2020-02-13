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В Темиртау речка Нура окрасилась в молочно-серый цвет

На золоотвале ГРЭС-1 произошла утечка смеси.

Фото : dagzhkh.ru13 февраля 2020, 00:29

В Темиртау снова экологический скандал. Воды реки Нура окрасились в серо-молочный цвет, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Темиртау и без того – один из самых загрязненных городов страны и всего неделю назад здесь возмущались по поводу черного снега, а теперь это.

Сразу после появления видео с загрязненной рекой на место выехала комиссия. Она быстро определила виновника – на золоотвале ГРЭС-1 случилась утечка смеси. Из-за давления снега и льда обрушилась стенка старого колодца.

В итоге все отходы попали в воду. Какой ущерб это нанесло экологии, будет известно после завершения необходимых экспертиз. Специалисты отобрали пробы. Начата внеплановая проверка и на самом предприятии.

– В настоящее время силами самой компании утечка устранена. На сегодняшний день данные работы у них продолжаются, завершают. Колодец я лично не видел, но он глубокий. Сегодня у них там водолазы, сказали, будут до конца работы укреплять, вот эти все работы проводить, - говорит зам. руководителя департамента экологии по Карагандинской области Алибек Бекмухаметов.


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