Более половины своих расходов казахстанцы тратят на еду

В итоге это не позволяет населению делать сбережения.

Казахстан занял одно из последних мест в рейтинге стран по расходам на еду. 96 из 104 государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Наша страна расположилась между Угандой и Камеруном. Опережают Казахстан в этом рейтинге, Гондурас, Камбоджа, Гана, Гватемала, Пакистан, Вьетнам, не говоря уже о развитых странах.

Исследование провело министерство сельского хозяйства США (USDA). По данным исследования, доля пищевых продуктов в общей структуре потребительских расходов в Казахстане составила 44,9%.

Стоит отметить, что чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. Возглавили рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В первую десятку стран вошли также Германия и Нидерланды — 10,7% и 11,4% соответственно.

Для сравнения: в России и Беларуси доля расходов на продукты питания составила 28% и 32,2% соответственно.

Внутренние данные РК в целом подтверждают картину. По сообщению Комитета по статистике МНЭ РК, в третьем квартале 2019 года общая сумма расходов домохозяйств составила 569,6 тыс. тг, из них 284,3 тыс. тг, или 49,9%, приходится на продовольственные товары. При этом доля продовольственных товаров в общей сумме расходов домохозяйств постепенно растёт, что отнюдь не добавляет оптимизма.

Непосредственно расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в третьем квартале 2019 года составили 262,9 тыс. тг. Из них больше всего расходуется на мясо и мясопродукты (35,4%), хлебопродукты и крупяные изделия (14,2%), молочные продукты (9,9%), фрукты (8,5%), сахар, кондитерские изделия и сладости (7,5%).

Таким образом, полученные реальные доходы большинству населения Казахстана приходится тратить на самые необходимые товары и услуги, и прежде всего — на продукты питания. В итоге это не позволяет населению делать сбережения.

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