В Алматы зарегистрировали 9 автомашин, ввезенных из стран ЕАЭС

В их числе привезенные из Российской Федерации – 6, из Кыргызской Республики-2, из Республики Армения – 1.

В Алматы временно зарегистрировали девять машин из стран ЕАЭС, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Согласно информации административной полиции Алматы, во исполнение поручения Главы государства Республики Казахстан проводится работа по временной регистрации автомобилей, ввезенных гражданами Казахстана для личного пользования из стран ЕАЭС.

- На сегодняшний день для присвоения временной регистрации транспортных средств изготовлено 200 государственных регистрационных номерных знаков, на желтом фоне, с номером региона - 18. Всего в городе Алматы функционирует 6 СпецЦОНов, оказывающих услуги по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений, - отметил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

В каждый СпецЦОН определены ответственные руководители подразделений ДП, для организации работы по разъяснению и оказанию услуг по временной регистрации машин.

По состоянию на 11 февраля 2020 года по вопросу временной регистрации обратилось 412 водителей.

В подразделении также отметили, что на данном этапе на временный учет поставлены 9 автомашин, в их числе привезенные из Российской Федерации – 6, из Кыргызской Республики-2, из Республики Армения – 1.

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