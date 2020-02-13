Количество пользователей WhatsApp достигло 2 миллиардов
Больше только у Facebook — 2,5 миллиарда.
Фото : Emiliano Morrone13 февраля 2020, 02:01
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло 2 млрд человек, передает zakon.kz.
Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Отмечается, что количество пользователей сервиса продолжает расти, и только за последние два года оно увеличилось на 500 млн человек.
WhatsApp стал всего вторым приложением, преодолевшим отметку в 2 миллиарда пользователей. Больше только у Facebook — 2,5 миллиарда, сообщает Вести.Ru.
WhatsApp — бесплатный сервис для обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой связи. Мессенджер был создан 11 лет назад, а в 2014 году был куплен за $19 млрд компанией Facebook.
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