По всему Казахстану ожидается снег

Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе и западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), в центре, на востоке, севере и северо-западе – снег, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, на юго-востоке до 30 м/с и более, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области в районе Жаланашколя 18-23 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанкой областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангыстауской области ночью, в Атырауской, Западно-Казахстанкой – днем усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра в Костанайской области 18 м/с, в Северо-Казахстанской – 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – гололед, метель. В Актюбинской области ночью и утром местами ожидаетя туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, дождь со снегом.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды на 13 февраля.

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