В школах Нур-Султана отменили занятия для начальных классов
Причиной являются неблагоприятные погодные условия.
Фото : нарва13 февраля 2020, 06:16
Занятия отменили для учащихся 0-4 классов в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Причиной являются неблагоприятные погодные условия.
Управление образования города Нур-Султан сообщает: 13.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены отменяются, - говорится в сообщении.
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