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В школах Нур-Султана отменили занятия для начальных классов

Причиной являются неблагоприятные погодные условия.

Фото : нарва13 февраля 2020, 06:16

Занятия отменили для учащихся 0-4 классов в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Причиной являются неблагоприятные погодные условия.

Управление образования города Нур-Султан сообщает: 13.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены отменяются, - говорится в сообщении.


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