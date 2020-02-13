Головкину предложили провести титульный бой на луне

Польский боксер Камил Шеремета поделился мнением о дате и месте проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Польский боксер Камил Шеремета поделился мнением о дате и месте проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, которые пока не утверждены, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Говорят, наш бой состоится 11 апреля. Дата мне важна, а вот место проведения - нет. Я готов драться с ним хоть на луне. Мне без разницы, где состоится этот поединок, правда. Смена часовых поясов на меня тоже никак не повлияет. Но главное, чтобы я как можно раньше узнал дату: так я смогу полноценно подготовиться к бою и спланировать свой тренировочный лагерь. Если он будет в апреле, то в марте я начну спарринговать, - сказал Шеремета.

Рабочей датой боя Головкин - Шеремета является 11 апреля, а потенциальным местом его проведения - Чикаго (США), Wintrust Arena. На кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который принадлежит Геннадию.





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