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Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в России

Все погибшие, предположительно, граждане Украины.

Фото : первый канал13 февраля 2020, 07:50

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших.

Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси, - сказала глава района, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, предположительно, граждане Украины.

Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа, - рассказала она.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Белоруссии и Украины.

Двое пострадавших: один - белорус, один - гражданин Украины. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины, - расссказала Светлана Василькова.


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