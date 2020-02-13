Facebook удалил десятки аккаунтов, связанных с российской разведкой

Об этом сообщается в блоге Facebook.

Facebook удалил сеть из 78 аккаунтов, 29 сообществ и 11 публичных страниц, связанную с российской разведкой и созданную для вмешательства в дела других стран, прежде всего Украины, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Сеть учетных записей, по данным соцсети, координировалась из России, администраторы групп пытались скрыть, что связаны между собой.

Аккаунты публиковали новости об Украине, ситуации в Крыму, а также о российской военной операции в Сирии.

Аккаунты были фейковыми, некоторые выдавали себя за жителей Украины или гражданских журналистов, чтобы связаться с украинскими политиками и другими публичными фигурами.

Facebook отметил, что не хочет, чтобы соцсеть использовали для манипулирования людьми. Администрация сервиса уточнила, что сеть аккаунтов удалили за характер их активности и нарушение политики соцсети против иностранного и государственного вмешательства, а не за содержание постов.

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