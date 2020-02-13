Умирзак Шукеев: За каждым обращением - судьба человека

Аким Туркестанской области провел прием граждан.

Около ста жителей области, записавшиеся на прием к акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву не остались без внимания, сообщает zakon.kz.

В целях охвата и приема максимального количества граждан, параллельно с главой региона собравшихся приняли заместители акима области Сакен Калкаманов и Улан Тажибаев. Для этого на 1 этаже акимата области специально переоборудовали комнаты. Глава региона внимательно следил за решением каждого обратившегося. Кроме того, в холле областного акимата жители региона смогли получить ответы на свои вопросы от руководителей управлений и отдельных департаментов. Большая часть пришедших обратилась с просьбой оказать содействие в трудоустройстве, предоставлении жилья, поиске средств для открытия бизнеса.

Мы не должны забывать, что за каждым обращением, стоит судьба человека. Для этого важны такие встречи. Каждый руководитель обязан тепло принять прибывшего и выслушать его. Все вопросы должны решаться только в рамках закона, - сказал У.Шукеев.

Во время приема житель села Манкент Сайрамского района выразил обеспокоенность наличием игровых автоматов в районе, пагубно влияющих на молодежь. Он попросил открыть спортивные и другие развивающие центры для молодежи. Следует отметить, для решения вопросов каждого жителя акимам районов, городов и руководителям соответствующих управлений были даны конкретные поручения. Все обратившиеся жители получат ответы на свои обращения в письменном виде. Как один из действенных методов работы с населением, подобные мероприятия в областном центре будут проводиться регулярно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!