"Конкретного результата нет". Аймагамбетов отчитал управление образования ЗКО

Вы знаете, как написать красивый отчет - министр образования и науки.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов раскритиковал управление образования Западно-Казахстанской области в связи с участившимися драками между подростками, передает zakon.kz.

Министр провел аппаратное совещание ведомства, начав его с вопроса об участившихся драках, правонарушениях среди подростков. Заместитель руководителя управления образования Западно-Казахстанской области доложил о том, что все случаи правонарушений расследуются, вопрос находится на контроле.

Вы как бы дали информацию, но ее как бы нет. Вот так и работаете. Вы знаете, как написать красивый отчет, но мы видим, что конкретного результата почти нет, – отметил Асхат Канатович.

Также министр сообщил, что подобные ситуации будут рассматриваться и на следующих аппаратных совещаниях.

В завершение Асхат Аймагамбетов поручил председателю областной комиссии по защите прав несовершеннолетних провести заседание комиссии и всесторонне рассмотреть данную проблему.

8 февраля в соцсетях стали распространять видео драки между подростками в Уральске. Позднее стало известно, что "герои" ролика учатся в 10 классе одной из школ города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!