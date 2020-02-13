В Мангистауской области отремонтируют восемь дорог

Общая протяженность составляет 275,4 км.

В Мангистауской области завершается реконструкция дорог республиканского значения. С приятной новостью для водителей и пассажиров поделился аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает zakon.kz.

По информации центра общественных коммуникаций Мангистауской области, на отчетной встрече с населением региона был представлен ряд крупных инфраструктурных проектов, успешно реализованных в рамках государственной программы "Нұрлыжол".

На сегодняшний день завершены работы по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения общей протяженностью 158 километров. В частности, 85 км трассы "Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана" и 73 км дороги "Жетыбай-Жанаозен" вошли в новый облик. Кроме того, ведется интенсивная реконструкция асфальтового покрытия протяженностью более 126 км "Земля Жынгылды - Шайыр - Шеркала" и автомобильной дороги "Атажолы", где начаты работы по восстановлению второго этапа, - сказал глава региона.

Стоит отметить, общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 2 тыс 977 километров. Из них 1049 км республиканского значения, 1028,7 км областного, 900 км оставшейся дороги районного значения.

За отчетный период грузооборот всех видов автотранспорта в прошлом году составил 8,5 млрд тонн. Это 100% выше уровня января-декабря 2018 года.

В прошлом году завершено 4 проекта на 150 км: "Курык-порт Курык" (22 км, 8,2 млрд. тенге) "Шетпе-Уштаган" (54 км, 946 млн.тенге ) "Актау-Форт-Шевченко-Каламкасское месторождение" (88-154 км, 668 млн.тенге), "подъезд к селу Онды " (8 км, 138 млн.тенге).

В этом году планируется завершить реконструкцию и ремонт 8 автомобильных дорог общей протяженностью 275,4 км.

Справочно: "Ата жолы" 1 этап (51 км), "Ата жолы" 2 этап (46 км) "Жынгылды-Шайыр-Шеркала" (29 км) "Шетпе – Кызан" (участок Тасмурун - Мастек, 36 км), "подъезд к селу Тущыкудук" (29 км), средний ремонт участка 0-52 км автомобильной дороги "Форт-Шевченко-Таушык" (52 км), средний ремонт автомобильной дороги "Кызан-Акшымырау" (14,7 км) средний ремонт автомобильной дороги "Кызылсай-Сенек" ремонт (17,7 км).

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