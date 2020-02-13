Нигматулин встретился с делегацией ВОЗ

Спикер Мажилиса выразил уверенность в расширении плодотворного сотрудничества нашей страны с ВОЗ.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Всемирной Организации Здравоохранения во главе директором Европейского Регионального Бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщает zakon.kz.

Поздравив Х.Клюге с избранием на должность, Спикер Мажилиса выразил уверенность в расширении плодотворного сотрудничества нашей страны с ВОЗ.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что для руководства Казахстана укрепление здоровья нации выступает одной из важнейших задач национальной политики. Реализуемый в нашей стране комплекс мер включает в себя создание высокотехнологичных медицинских центров, внедрение системы ОСМС, совершенствование отечественного законодательства и др.

Говоря о сотрудничестве с ВОЗ, Председатель Мажилиса отметил эффективное взаимодействие в области оказания первичной медико-санитарной помощи, внедрения передовых технологий, повышения квалификации работников системы здравоохранения.

По словам Нурлана Нигматулина, принятая в 2018 году в Казахстане Астанинская Декларация по первичной медико-санитарной помощи подтвердила актуальность развития данной области как флагмана всей системы здравоохранения.

На встрече особое внимание уделено Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", который сейчас находится в работе Мажилиса.

Отметив, что данный законопроект вызывает оживленные дискуссии в обществе, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что депутаты широко обсуждают его нормы на различных диалоговых площадках.

Помимо депутатов и представителей госорганов в состав рабочей группы по проекту Кодекса о здоровье вошли представители НПО, общественных организаций и ассоциаций сферы здравоохранения, ученые, врачи, специалисты в сфере медицинского образования. Конечный результат, несомненно, будет основываться на консенсусе с учетом мнения всех слоев общества. Депутаты заинтересованы, чтобы после принятия новый Кодекс на деле обеспечил доступность медицинских услуг и повысил их качество. Конечно же, все мы понимаем, что здоровое общество – это залог благополучия и процветания любого государства, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

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