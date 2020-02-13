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Видео с "маньяком" распространяют в Сети

Сообщается, что это было в Алматы. Однако в пресс-службе ДП города опровергли информацию.

Фото : 01.мвд.рф13 февраля 2020, 11:56

В соцсетях распространяют видео с задержанным мужчиной, который якобы напал на женщину, передает zakon.kz.

Сегодня 13/02/2020 маньяк ударил девушку она упала, хотел насиловать в кармане был строительный молоток! Он следил за девушкой 200/300 метров и резко напал мы успели помочь, - сказано в описании к видео (орфография и пунктуация сохранены).

Сообщается, что это было в Алматы. Однако в пресс-службе ДП города опровергли информацию.

Данная информация ни на пульт Центра оперативного управления, ни в дежурную часть районного управления полиции не поступала. Не исключено, что она фейковая либо имела место не в Алматы, - прокомментировали в полиции Алматы.


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