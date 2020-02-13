15 млрд тенге утаила от госбюджета преступная группа

Государству нанесен ущерб на сумму более 3 млрд тенге

В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 миллиардов тенге используя 17 фиктивных компаний, передает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий "STOP-ОБНАЛ" изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.

В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны. Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн. тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня. Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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