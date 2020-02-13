Крупный курортный комплекс откроется в Актау

Общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд тенге.

В этом году в 20 км от Актау будет открыт крупный курортный комплекс, рассчитанный на тысячу человек, передает zakon.kz.

Строительство многофункционального гостиничного комплекса AKTAU RESORT HOTEL на территории Теплого пляжа началось в июне 2019 года. Об этом рассказал на отчетной встрече с населением аким области Серикбай Трумов.

По его словам, в настоящее время 30% строительных работ завершено. В строительстве задействовано 750 человек. Первый этап туристического объекта должен быть завершен к июню 2020 года. Аквапарки и открытые бассейны будут подогреваться специальными устройствами. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 130 га. После запуска курорта будет трудоустроено 750 человек.

Есть договоренность с областным акиматом о подготовке специалистов для туристического комплекса. В декабре прошлого года была начата краткосрочная бесплатная учебная программа на базе Мангистауского колледжа туризма с "Rixos Aktau Training Aсademy" в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. 400 специалистов прошли месячный курс и получили сертификаты. На сегодняшний день тренировочный процесс продолжается. К маю 2020 года планируется обучить более 1200 человек, - отметил он.

Осенью 2019 года в рамках программы "Экономика простых вещей" на базе гостиницы "Самал" под брендом Holiday INN был открыт 4-звездочный гостиничный комплекс "Holiday Inn-Aktau-Seaside". Общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд тенге. Создано 35 рабочих мест. Отель находится в стадии строительства.

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