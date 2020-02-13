Как иностранцы пересекают границу Казахстана

Коррупционные риски, намеренная волокита, неправомерные действия.

Не первый год общественники поднимают вопрос о работе таможенных и пограничных постов Казахстана и Узбекистана, Китая, Кыргызстана, России. Жалобы поступают как от наших соотечественников, так и от граждан других государств, передает zakon.kz со ссылкой на сайт первого антикоррупционного медиа-центра.

Коррупционные риски, намеренная волокита, неправомерные действия — обо всем этом рассказывают граждане по телефону доверия центра. Только в прошлом году поступило более 30 жалоб от дальнобойщиков, обычных граждан, туристов и транзитных пассажиров, благодаря постам "Антикоррупционного фронта", установленным на всех таможенных постах. Все жалобы на таможенные посты были перенаправлены уполномоченному по этике в Комитет государственных доходов Министерства финансов.

Поводом в очередной раз поднять вопрос о работе таможенной и пограничной службы послужило обращение на блог председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, где гражданин Казахстана сообщал о противоправных действиях сотрудников приграничного поста. А также публикации блогеров и журналистов Узбекистана.

В этом году медиа-центром планируется нанести десять сокрушительных ударов по коррупционным рискам в рамках проекта "Антикоррупционный фронт". Одно из разработанных направлений — таможенные и пограничные посты. В первую очередь, это МЦПС "Хоргос", где ставится целью повысить уровень комфорта и свести к нулю коррупционные риски.

Мы будем проводить мониторинг всех таможенных и пограничных постов для выявления и устранения коррупционных рисков. Посты антикоррупционного фронта также по-прежнему действуют и принимают жалобы граждан. Мы считаем, что ворота страны — таможенные и пограничные посты должны быть очищены от коррупционных рисков, там должны быть четкий порядок и дисциплина. Если их нет, то могут ли руководители этих служб считать, что они соответствуют концепции "слышащего государства", которую утвердил президент Казахстана? - подчеркнул председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов.

Работа уже началась медиа-центр получил ответ на свой запрос.

В пограничной службе КНБ РК сообщили, что по обращениям граждан была проведена проверка и правонарушений коррупционного характера установлено не было. Кроме того, с целью недопущения неправомерных действий на казахстанско-узбекской границе пограничной службой была проведена встреча с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казахстане, где стороны договорились об оперативном реагировании и принятии мер при получении любой информации о подобных действиях.

Также в Сары-Агаше состоялась двухсторонняя встреча представителей Казахстана и Узбекистана, на которой стороны договорились о создании рабочей группы для совместного мониторинга пассажирских поездов на территории двух стран. В рабочую группу войдут представители обоих национальных перевозчиков и контрольных органов (органы внутренних дел, пограничной службы, таможенной службы).

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