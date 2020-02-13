Минздрав РК и ВОЗ договорились о сотрудничестве при ЧС в области здравоохранения

Это имеет в настоящее время особенно важное значение, когда требуется предпринять все меры для обеспечения безопасности здоровья граждан, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.

Сегодня состоялась церемония подписания соответствующего двухгодичного Соглашения о сотрудничестве согласно основным приоритетам здравоохранения страны между министерством Казахстана и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одно из основных направлений сотрудничества заключается в поддержке Казахстана в укреплении программы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, передает корреспондент zakon.kz.

В церемонии подписания приняли участие министр здравоохранения Елжан Биртанов и директор Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге, а также вице-министры, руководители структурных подразделений и подведомственных организаций.

Как отмечалось, основной целью Соглашения в 2020-2021 годах является обеспечение широких возможностей для укрепления здоровья граждан и сокращения несправедливостей в отношении здоровья, путем применения межсекторального подхода во всех направлениях государственного развития с вовлечением общества.

Глава ведомства Елжан Биртанов сообщил, что совместная работа правительства Казахстана и Евробюро ВОЗ, в рамках подписанного двухстороннего Соглашения о сотрудничестве, будет способствовать улучшению здоровья нации Казахстана.

Министр акцентировал внимание на необходимости внедрения Оперативной основы по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи. При этом, по его словам, немаловажно работать в данном направлении не только на национальном уровне, но и на региональном, субрегиональном и глобальном уровнях. Ранее на 146-ом заседании Исполкома ВОЗ в штаб-квартире ВОЗ в г. Женева Казахстан инициировал разработку Решения по ПМСП, успешно согласовал со государствами-членами ВОЗ и вынес на рассмотрение на Всемирную ассамблею здравоохранения, которая состоится в мае 2020 года, что еще раз подтверждает приверженность всех стран к продвижению Декларации Астаны по ПМСП.

В целом, двухстороннее сотрудничество выражается в применении потенциала и возможностей государств-членов ВОЗ, которые обеспечивают расширение доступа к качественным медицинским услугам, основным лекарственным препаратам, вакцинам, диагностике и медицинским изделиям на уровне ПМСП, усиление готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, предотвращение эпидемий и пандемий, - подчеркнул он.

В свою очередь д-р Ханс Клюге рассказал о направлениях, в которых стороны намерены сотрудничать.

Моя цель - вывести наше сотрудничество на новый, гораздо более продвинутый уровень. Считаю, что подписанное нами Соглашение является важным шагом в этом направлении. Мы будем работать вместе по нескольким ключевым направлениям, включая улучшение доступа к качественным медицинским услугам и основным лекарственным средствам, включая вакцины; воздействие на детерминанты здоровья - факторы, влияющие на здоровье людей, такие как условия жизни, окружающая среда; содействие сотрудничеству между различными национальными секторами для решения наиболее актуальных приоритетов в области охраны здоровья страны,: цифровизацию системы здравоохранения; субрегиональное сотрудничество в области здравоохранения и одним из приоритетных регионов для меня является Центральный Казахстан, - указал он.

При этом директор Евробюро ВОЗ добавил, что основной упор будет делаться на поддержке Казахстана в укреплении программы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Большая часть нашего совместного плана сотрудничества заключается в поддержке Казахстана в укреплении программы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Это имеет особенно важное значение сейчас, когда мы должны работать вместе в ответ на текущую вспышку коронавируса нового типа, - заключил д-р Клюге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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