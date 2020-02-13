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Как будет проводиться мониторинг госорганов

Антикоррупционный мониторинг госструктур будет проводиться ежеквартально.

Фото : пресс-служба антикоррупционного ведомства13 февраля 2020, 12:45

Ежеквартально антикоррупционным ведомством будет проводиться комплексный мониторинг государственных органов, сообщила на брифинге руководитель Департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент zakon.kz.

Выявление и устранение предпосылок коррупции осуществляется через два профилактических инструмента – анализ коррупционных рисков и антикоррупционный мониторинг. Буквально на днях вступили в силу новые правила проведения антикоррупционного мониторинга. Согласно нововведениям, он разделен на два вида – комплексный и тематический. Комплексный мониторинг будет проводится Агентством и его территориальными подразделениями на ежеквартальной основе, — сообщила на брифинге Жарова.

По ее словам, задачами комплексного мониторинга являются определение сфер, наиболее подверженных коррупционным проявлениям, оценка эффективности антикоррупционных мер, принимаемых госорганами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора, также анализ восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Она напомнила, что в законодательство введена норма, обязывающая руководителей госорганов предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных, с установлением дисциплинарной ответственности за неисполнение этой работы.

Тематический антикоррупционный мониторинг направлен на изучение проблемных вопросов в определенной сфере. Выявление, так называемых "болевых точек", влияющих на социальное самочувствие наших граждан.Такой подход позволит держать руку на пульсе, незамедлительно реагируя на волнующие вопросы общества, — объяснила глава департамента превенции.


На брифинге уточнили, что проведение тематического антикоррупционного мониторинга закреплено как за Агентством, так и за иными субъектами противодействия коррупции.

К числу последних относятся все государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица. Любой желающий, в том числе и журналисты, могут провести тематический антикоррупционный мониторинг и направить его к нам для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе и законодательного характера, – резюмировала Жарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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