Как будет проводиться мониторинг госорганов

Антикоррупционный мониторинг госструктур будет проводиться ежеквартально.

Ежеквартально антикоррупционным ведомством будет проводиться комплексный мониторинг государственных органов, сообщила на брифинге руководитель Департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент zakon.kz.

Выявление и устранение предпосылок коррупции осуществляется через два профилактических инструмента – анализ коррупционных рисков и антикоррупционный мониторинг. Буквально на днях вступили в силу новые правила проведения антикоррупционного мониторинга. Согласно нововведениям, он разделен на два вида – комплексный и тематический. Комплексный мониторинг будет проводится Агентством и его территориальными подразделениями на ежеквартальной основе, — сообщила на брифинге Жарова.

По ее словам, задачами комплексного мониторинга являются определение сфер, наиболее подверженных коррупционным проявлениям, оценка эффективности антикоррупционных мер, принимаемых госорганами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора, также анализ восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Она напомнила, что в законодательство введена норма, обязывающая руководителей госорганов предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных, с установлением дисциплинарной ответственности за неисполнение этой работы.

Тематический антикоррупционный мониторинг направлен на изучение проблемных вопросов в определенной сфере. Выявление, так называемых "болевых точек", влияющих на социальное самочувствие наших граждан.Такой подход позволит держать руку на пульсе, незамедлительно реагируя на волнующие вопросы общества, — объяснила глава департамента превенции.

На брифинге уточнили, что проведение тематического антикоррупционного мониторинга закреплено как за Агентством, так и за иными субъектами противодействия коррупции.

К числу последних относятся все государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица. Любой желающий, в том числе и журналисты, могут провести тематический антикоррупционный мониторинг и направить его к нам для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе и законодательного характера, – резюмировала Жарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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