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Токаев дал поручения Досаеву

Президент был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года.

Фото : Акорда13 февраля 2020, 13:02

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает zakon.kz.

По информации Акорды, Президент был проинформирован о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года.

Кроме того, Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению финансовой стабильности, данных в ходе расширенного заседания Правительства.

Также Президенту был представлен отчет об управлении Национальным фондом Республики Казахстан за 2019 год.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, - отметили в Акорде.


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