Ограничить рост городов вширь и увеличить плотность застройки планируют в Казахстане

Эти меры направлены на решение проблем периферии крупных городов.

В Казахстане будут приняты меры по ограничению роста городов вширь и ограничению строительства индивидуальных жилых домов в целях увеличения плотности застройки. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты", относительно программы развития регионов до 2025 года, сообщает zakon.kz.

В декабре депутаты от фракции "Народные коммунисты" направили премьер-министру запрос с критикой новой программы развития регионов до 2025, в которой оставлены прежние приоритеты – урбанизация, развитие крупных агломераций и так называемых опорных населенных пунктов. Депутаты считают, что в современных условиях эти задачи теряют свою актуальность и гонка за показателем урбанизации не обоснована, поскольку за ней упускается задача повышения качества жизни граждан.

Гонка за показателем урбанизации не обоснована, поскольку за ней упускается задача повышения качества жизни граждан. Постановка вопроса о том, что урбанизация автоматически будет способствовать росту ВВП, сегодня ничем не аргументирована. Исследования Всемирного экономического форума показали отсутствие прямой связи между увеличением доли городского населения и экономическим ростом. Более того, в развивающихся странах наблюдается обратный эффект, поскольку концентрация населения усугубляет социальные проблемы и ограничивает возможности граждан, – отмечено в депутатском запросе.

И как считают его авторы, все это во многом справедливо и для Казахстана.

В настоящее время реальная проблема региональной политики заключается не в низкой доле городского населения, а в крайне неравномерном развитии. И курс на урбанизацию во многом этому способствовал. Процессы внутренней миграции стали, уже, по сути, неуправляемыми. Необходимо понять, что урбанизация – это процесс не столько экономический, сколько социальный. Практически возле всех крупных городов складываются пояса полусельских-полугородских поселений, где накапливаются острые социальные проблемы. Называя вещи своими именами, это "пояса бедности". Переезжающие из регионов люди вынуждены расселяться в дачных массивах, которые не приспособлены для постоянного проживания такого количества населения. Мы пытаемся стимулировать урбанизацию, но люди на самом деле хотят жить на земле. Об этом свидетельствуют огромные очереди за положенными участками под ИЖС в крупных городах, – отметили в своем запросе депутаты.

В ответе на депутатский запрос премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в целом на современном этапе мирового развития конкурентоспособность страны и ее регионов определяется именно наличием крупных городов.

Международные экономические анализы свидетельствуют, что 70% мирового ВВП создается в крупных городах. Эти тенденции можно проследить и по Казахстану. Так по итогам 2018 года удельный вес ВРП в ВВП страны по городам Нур-Султану и Алматы составил 9,8% и 20,6% соответственно (в 2017 году 10,6% и 21,8%, 2016 году – 10,4% и 22,6%, в 2015 году – 11,8% и 22,3% и в 2014 году – 10,1% и 20,5%), или в сумме 30,4%, что существенно отличается от других регионов, – сообщил премьер-министр.

А что касается "поясов бедности" и увеличения плотности застройки, то Аскар Мамин сообщил, что формирование и развитие "центров" экономического роста подразумевает не только развитие определенных крупных городов (приоритетное увеличение численности населения), но и обеспечение синхронного развития близлежащих населенных пунктов к ним – малых городов и сел.

В этой связи, с 2019 года принимаются меры по решению проблем периферии крупных городов – Нур-Султана, Алматы и Шымкента путем развития их окраин: строительство недостающей инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной связности с центрами и другие. Кроме того, будут приняты меры по ограничению роста городов вширь, ограничению строительства индивидуальных жилых домов в целях увеличения плотности застройки. В целом политика увеличения уровня урбанизации будет проводиться синхронно с принятием комплекса мер по улучшению среды жизнедеятельности населения. Для этой цели в рамках Госпрограммы внедряется Система региональных стандартов. Целью Системы региональных стандартов является обеспечение населения минимальным обязательным уровнем доступности объектов и услуг (благ) во всех городах и селах страны, – отметил премьер-министр.

Он дополнил, что в рамках Госпрограммы "центрами" экономического роста определены:

4 агломерации с центрами в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе.

14 урбанизированных зон вокруг областных центров.

18 моно- и малых городов (9 моногородов с населением 50 тыс. и более человек, 9 приграничных малых городов).

3 477 сел (в том числе 1 150 опорных и 2 327 спутниковых), где проживает около 85% сельчан или почти 7 млн человек.

Численность населения вышеуказанных населенных пунктов составляет порядка 90% от общей численности населения страны, – дополнил премьер-министр.

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