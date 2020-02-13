Для проведения переписи населения планируется привлечь 32,5 тысяч человек.

Как должен выглядеть интервьюер при проведении переписи населения, рассказали в комитете по Статистике МНЭ РК, сообщает zakon.kz.

Для проведения переписи населения будут нанимать граждан Республики Казахстан, которые должны соответствовать следующим требованиям: граждане РК, старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с планшетом.

Что должен иметь при себе интервьюер при проведении переписи населения



1. УДОСТОВЕРЕНИЕ интервьера с фотографией, ФИО, датой выдачи и срокам его действия, подписью и печатью территориального органа статистики.

2. ШАРФ СИНЕГО ЦВЕТА с символикой переписи населения.

3. ПОРТФЕЛЬ СИНЕГО ЦВЕТА с символикой переписи населения.

Удостоверение, сумка, шарф с логотипами переписи населения – их наличие – обязательное условие при посещении жилищ интервьюерами.

С переписным персоналом будут заключаться договора по возмездному оказанию услуг. При полном объеме оказанных услуг, интервьюеру подготовительного этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 75 743 тенге. Интервьюеру основного этапа (переписчику) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 94 678 тенге. Инструктору-контролеру подготовительного и основного этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 113 614 тенге, - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года в Казахстане пройдет перепись населения.

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