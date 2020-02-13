На перепись казахстанцев потратят более восьми миллиардов тенге

Министерство экономики купило 27 тыс. планшетов и спецодежду.

8 млрд 211 млн тенге выделили из бюджета на Национальную перепись населения РК в 2020-м году. Эта сумма рассчитана на организацию, подготовку, проведение и анализ. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по статистике МНЭ РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент zakon.kz.

- Для подготовки и проведения национальной переписи населения с 2018 по 2022 годы предусмотрены расходы в сумме 8 млрд 211 млн тенге. Для сравнения: бюджет переписи населения 2009 года составил 6,5 млрд тенге. Затраты на одного человека при проведении переписи 2009 года составили - 2,9 долл, а в 2020 году - 1,2 долл. Бюджет переписи населения РФ 2020 года составляет 50 млрд руб. Затраты на одного человека при проведении переписи в России – 3,6 долл. При этом стоимость переписи в расчете на одного человека составляет: в Республике Беларусь – 1,04 долл., в Азербайджане – 1,44 долл., - сообщил он.

Айдапкелов сообщил, что на эти деньги министерство купило 27 тыс. планшетов (после переписи часть уйдет министерству здравоохранения, министерству образования и науки, часть останется в минэкономики), спецодежду, включены транспортные расходы, зарплатный фонд (только в 2020-м году он составляет 3,6 млрд тенге) и так далее.

При этом планируется на время переписи привлечь и трудоустроить 32,5 тыс. человек. Это временный переписной персонал (инструкторы-контролеры, интервьюеры). Для проведения переписи населения будут нанимать граждан РК, которые должны соответствовать следующим требованиям: граждане РК, старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с планшетом.

При полном объеме оказанных услуг, интервьюеру подготовительного этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 75 743 тенге.

Интервьюеру основного этапа (переписчику) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 94 678 тенге.

Инструктору-контролеру подготовительного и основного этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 113 614 тенге.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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