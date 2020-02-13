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Руководителя спецбазы акимата Жамбылской области осудили за мошенничество

Осужден к штрафу в сумме 4 млн 200 тыс. тенге.

Фото : freepik.com13 февраля 2020, 13:29

Руководитель КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области" осужден за мошенничество, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области" Карагулова Е.Ж. Он подозревался в мошенничестве в отношении индивидуального предпринимателя, у которого обманным путем завладел денежными средствами в сумме 350 тыс. тенге за общее покровительство при заключении договора о государственных закупках по обеспечению горячим питанием призывников, - сообщили в Антикоррупционной службе.

12 февраля приговором суда №2 Тараза Карагулов осужден к штрафу в сумме 4 млн 200 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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