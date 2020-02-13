Чиновник из Шымкента осужден на три года за мошенничество
Лишен пожизненно занимать должности на госслужбе.
Фото : zakon.kz13 февраля 2020, 13:46
Главный специалист РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" Комитета водных ресурсов осужден за мошенничество, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой города Шымкент ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего главного специалиста РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования охране водных ресурсов" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алпысбаева У.
Он подозревался в завладении мошенническим путем денежных средств представителя ТОО в сумме 1 млн 275 тыс. тенге под предлогом содействия в выдаче положительного разрешительного документа, дающего право на бурение скважины для обводнения пастбищ, тогда как данная услуга является бесплатной.
11 февраля приговором Альфарабийского районого суда Шымкента Алпысбаев осужден к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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