Чиновник из Шымкента осужден на три года за мошенничество

Лишен пожизненно занимать должности на госслужбе.

Главный специалист РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" Комитета водных ресурсов осужден за мошенничество, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Шымкент ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего главного специалиста РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования охране водных ресурсов" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алпысбаева У.

Он подозревался в завладении мошенническим путем денежных средств представителя ТОО в сумме 1 млн 275 тыс. тенге под предлогом содействия в выдаче положительного разрешительного документа, дающего право на бурение скважины для обводнения пастбищ, тогда как данная услуга является бесплатной.

11 февраля приговором Альфарабийского районого суда Шымкента Алпысбаев осужден к 3 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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