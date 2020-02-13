В каких акиматах выявили больше взяточников

В местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования, земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, ЖКХ.

Антикоррупционная служба озвучила регионы с наибольшим количеством осужденных за коррупцию сотрудников акиматов и подразделений, передает zakon.kz.

На брифинге Агентства по противодействию коррупции руководитель Департамента превенции Анар Жарова озвучила итоги антикоррупционного мониторинга за 2019 год по определению сфер, наиболее подверженных коррупции.

Среди служащих акиматов и их структурных подразделений наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской – 37, Восточно-Казахстанской – 37, Жамбылской – 30, Акмолинской – 19, Алматинской и Костанайской – по 15, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях – по 14.

Как показал мониторинг, в местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования, земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, ЖКХ, – отметила Жарова.

Антикоррупционной службой акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов, наиболее подверженных коррупции, с учетом результатов антикоррупционного мониторинга.

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