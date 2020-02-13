Поминки по Айдару Акаеву пройдут в Кыргызстане

Поминальные мероприятия пройдут и в Москве.

Поминки по Айдару Акаеву пройдут на малой родине первого президента Кыргызстана, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

В Чуйской области пройдут поминки по старшему сыну первого президента Кыргызстана Айдару Акаеву. Такие же мероприятия друзья и родственники погибшего намерены провести в Бишкеке.

Никто из семьи Аскара Акаева не планирует посещать Кыргызстан в ближайшее время. Они проведут поминки в Москве, где соберутся самые близкие и родные бывшего президента.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что бывшая первая леди Кыргызстана прилетела в Бишкек. Но Государственная пограничная служба опровергла ее.

Это же фейк. Гражданка Майрам Дуйшеновна Акаева не пересекала государственную границу страны, — отметили в ведомстве.

5 февраля Айдар Акаев скоропостижно скончался в Москве за пять дней до своего 44-летия. У него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти. Похоронили его 8 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Старший сын первого президента Кыргызстана непродолжительное время был женат на младшей дочери Нурсултана Назарбаева — 18-летней Алие. В 2005 году из-за народных волнений он выехал с семьей в Москву. После этого в отношении Айдара Акаева было возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым оценивался почти в 3 миллиона долларов.

После развода с дочерью Назарбаева женился на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — Сайкал. До замужества она работала ведущей на телеканале НБТ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!