ELLE перезапускается в Казахстане

Читательская аудитория бренда ELLE, включая французские и международные издания, составляет более 33 миллионов читателей по всему миру.

Совместным решением ELLE International, подразделением Lagardère Group (Франция) и ТОО "Partners Media Group" (Казахстан) подписали лицензионное соглашение о перезапуске бренда ELLE в Казахстане (печатная версия и сайт), передает zakon.kz.

Сайт ellekazakhstan.com будет запущен в марте 2020 года; журнал ELLE Kazakhstan будет издаваться с сентября 2020 года (ежемесячно).

ELLE – премиальный французский женский бренд о моде, красоте и стиле жизни. Первый номер журнала ELLE был издан во Франции в 1945 году. ELLE – крупнейший международный fashion бренд с 45 международными изданиями и веб-сайтами в 43 странах.

ELLE был и остается лидирующим глянцевым изданием о моде, которое серьезно повлияло на жизнь современной женщины и во многом сформировало ее. Мода, красота, стиль жизни и многие другие важные составляющие нашего общества, все это получает уникальное развитие в журнале.

Издательский дом Partners Media Group (PMG) основан в 1998 году. Одно из основных направлений деятельности PMG – женский и мужской глянец – сформировалось в 2002 году с выпуском Elite Woman – казахстанского приложения к журналу Vogue Россия. Это первое глянцевое издание в Казахстане о моде, запущенное совместно с одним из крупных международных журналов.

С 2004 года компания начала издавать казахстанские версии международных глянцевых журналов Harper's BAZAAR, Esquire и Robb Report.

С 2014 - 2016 годов ИД начинает издавать международные бренды Cosmopolitan, Good Housekeeping.

На сегодняшний день в активе PMG такие бренды, как: "Robb Report", "Harper's BAZAAR", "Esquire", "Cosmopolitan", "Good Housekeeping".

Читательский охват журналов – около 560 000 читателей в месяц.

Следуя требованиям времени, на протяжении двух лет ИД Partners Media Group активно развивает digital-площадки одноименных брендов. На сегодня является одним из ведущих в стране digital-холдингов с успешными сайтами harpersbazaar.kz, esquire.kz, cosmo.kz, goodhouse.kz.

Количество визитов на всех интернет площадках – 3 000 000 визитов в месяц.

На сегодня читательская аудитория бренда ELLE, включая французские и международные издания, составляет более 33 миллионов читателей по всему миру и выпускает: 45 изданий ELLE в 43 странах, 25 изданий ELLE Decoration, 5 изданий ELLE à Table, 2 издания ELLE Men и 1 издание ELLE Girl.

Бренды ELLE также представлены 45 локальными веб-сайтами, которые посещают около 100 миллионов уникальных посетителей каждый месяц.

Lagardère Group, владелец брендов ELLE & ELLE Decoration, является партнером лидирующих издательских домов по всему миру:

- Совместно с Hearst Magazines, выпускает 13 изданий ELLE и 12 изданий ELLE Decoration в 13 странах;

- Совместно с Burda, Aller, Ringierand и с другими 23 партнерами в 31 стране по всему миру выпускают 32 издания ELLE and 13 изданий ELLE Decoration.

Группа Lagardère является мировым лидером в области публикации, производства, передачи и распространения контента, чьи сильные бренды используют свои веб-сайты и печатные версии для привлечения и получения целевой аудитории и читателей.

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