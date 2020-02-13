Как поздравить любимого человека с Днем святого Валентина 

Не забывайте уделять внимание самым дорогим и близким.

Ко Дню святого Валентина можно относиться по-разному. Но какими бы скептическими ни были ваши настроения, он настанет. Причем совсем скоро. И в глубине души каждый из нас будет ждать романтического жеста от возлюбленного.

Приготовьте завтрак для любимого человека



Проснуться рядом с любимым человеком – это ли не счастье? Но, если хотите сделать сюрприз, встаньте чуть раньше и приготовьте для него завтрак.

Для этого не обязательно быть шеф-поваром. Ведь даже из обычной яичницы можно сделать признание в любви.

А если вы у плиты не впервые, то можно сотворить кулинарный романтический шедевр. Для приготовления кружевных блинчиков вам потребуется 200 мл. молока, 2 яйца, 50 граммов муки, 2-3 столовые ложки растительного масла, соль и сахар по вкусу. Замесите тесто, влейте его в кулинарный шприц (можно заменить плотным целлофановым пакетом с надрезанным уголком) и… творите!

Сделайте валентику своими руками

Это классика жанра. И самое простое (и банальное!), что вы можете сделать, – купить готовую валентинку в ближайшем канцелярском магазине, прихватив в соседней лавке коробочку конфет и бутылку шампанского.

Конечно, и такое проявление внимание будет приятно. Но вот удивит и запомнится вряд ли.

Другое дело – валентинка, сделанная своими руками. Не спешите открещиваться, демонстрируя, каким концом из вас растут руки. Часто, чтобы сделать hand-made открытку не нужно ничего, кроме ножниц, клея, бумаги и фантазии.

Вот лишь несколько несложных идей.

Или валентинку-сюрприз. Всего-то склеить два бумажных сердечка и положить внутрь пару конфеток или небольшой подарочек.

Сделайте ко Дню влюбленных баночку или коробочку "100 причин, почему я люблю тебя"



Любовь – чувство беспричинное. Сложно объяснить, почему мы выбираем именно эту женщину или именно этого мужчину. А если все же попробовать?

Сделайте ко Дню влюбленных баночку или коробочку "100 причин, почему я люблю тебя". Наполните ее маленькими записочками с причинами: "…потому что ты смешно морщишь лоб", "потому что ты улыбаешься мне по утрам". Не обязательно писать "фундаментальные" вещи. Пусть это будут глупости, но ваши, очень личные.

Поверьте, эту баночку ваша вторая половинка откроет не только 14 февраля – причины Любви будут перечитываться всякий раз, когда захочется нежности.

Сделайте романтические купончики

Еще одна идея – романтические купоны. Это своего рода "лотерейные билеты". На каждом из них надпись: "В кино на любой сеанс", "Любимое блюдо", "Просто поцелуй" и так далее.

Этот подарок может принести вам еще целый месяц (или два) романтических моментов. Ведь купонов можно сделать сколько угодно и "использовать" каждый день по одному.

Устройте SPA-процедуры дома

Вы когда-нибудь принимали душ вместе? Настоятельно рекомендую. Море приятных ощущений и сэкономленная вода.

Но в День святого Валентина лучше забраться с любимым человеком не в душ, а ванную, предварительно превратив ее в SPA-салон.

Создать нужную атмосферу помогут полумрак, ароматы и морская соль. Зажгите и расставьте красивые свечи. Только, плиз, не забывайте про технику безопасности. Помните: в этот вечер должен вспыхнуть только один пожар – пламя вашей страсти. Перестраховки ради можно использовать маленькие LED-свечки.

Говорят, мужчина любит глазами. Но это утверждают лишь те, кто не знает, что у него есть еще один любовный орган из трех букв. Нос. Обоняние, порой, сильнее зрения будит в нас чувства. Не даром нейромаркетологи распыляют запах ванили перед входом в кондитерскую.

Ароматы помогут рассказать вам о своих чувствах, не произнеся ни слова. Главное подобрать их правильно: лаванда, роза и сандал расслабляют и снимают стресс, иланг-иланг дурманит и создает эротическое настроение, мускат будоражит фантазию… Капните несколько капель эфирного масла в ванную, либо используйте арома-лампу, чтобы создать нужную атмосферу.

Наконец, используйте морскую соль, "бомбочки" для ванн, пену. Они помогут вам расслабиться и подарят наслаждение.

Источник: lifehacker.ru

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