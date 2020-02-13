В Алматы приостановлены лицензии 102 строительных компаний

В результате работы по выявлению недобросовестных компаний на строительном рынке с начала 2020 года обнаружено шесть предприятий, по работе которых ведется проверка.

Управлением градостроительного контроля по итогам 2019 года выдано 1 158 государственных лицензий и 154 аттестата экспертам, осуществляющим экспертные и инжиниринговые работы в строительстве, передает zakon.kz.

В ходе работ по надзору за градостроительной деятельностью у 102 строительных компаний приостановлены лицензии за нарушение норм лицензирования, в том числе за несоответствие квалификационным требованиям и несвоевременное продление лицензий, - сообщили в Управления градостроительного контроля Алматы.

Две строительные компании лишены подвидов в лицензиях: ТОО "АртемидаLTD" и ТОО "CentralAsianHolding" за допущенные нарушения при строительстве.

Управлением совместно с ДКНБ и ДГД города выявлены три компании с поддельными лицензиями, по ним инициированы исковые заявления о признании их недействительными. ТОО "АртемидаLTD" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "монтаж металлических конструкций" и ТОО "CentralAsianHolding" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "промысловых и магистральных сетей нефтепродуктов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктов", - сообщили в управлении.

В результате работы по выявлению недобросовестных компаний на строительном рынке с начала 2020 года обнаружено шесть предприятий, по работе которых ведется проверка.

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