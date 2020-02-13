За взятку осужден чиновник из СКО

Взяв 200 тысяч тенге он выплатит штраф в 4,5 миллиона.

Фото : twitter.com

Осужден за взяточничество руководитель КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО", сообщает zakon.kz. Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" Тасбулатова Г.Х. Он подозревался в вымогательстве взятки в сумме 200 тыс. тенге от директора ТОО за оказанное содействие в победе конкурса государственных закупок по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог Акжарского района СКО. 12 февраля 2020 года приговором суда города Петропавловск Тасбулатов осужден к штрафу в размере 4 млн 500 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

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